  • 14 KASIM 2017, SALI

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'ASEAN, Arakan krizinde çözümün parçası olmalı'

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) üye ülkelerine Arakan sorununu çözme çağrısında bulundu.

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ASEAN, Arakan krizinde çözümün parçası olmalı

Filipinler'in başkenti Manila’da düzenlenen 31. ASEAN Zirvesi oturumunda konuşan Widodo, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme ilişkin ASEAN ülkelerini bölgede yaşanan çatışma ve güvenlik krizini çözmeye yardımcı olmaya çağırdı.

Arakan’daki krizin daha uzun sürmesinin, bölgesel istikrar ve güvenlik konusundaki olumsuz etkilerinin daha da büyük olacağını vurgulayan Widodo, uzun süren bir krizin, bölgede radikal ideolojilerin yayılmasında etkili olacağını ve insan ticaretine son verilmesi meselesinde de ASEAN hükümetlerinin işini zorlaştıracağını ifade etti.

"Arakan’a sessiz kalamayız"

Widodo, bölgedeki insani krizden endişe duyduklarının ve Arakan’daki duruma sessiz kalamayacaklarının altının çizerek, krizi çözmek için ASEAN ülkelerinin güven ve dayanışma içinde olması gerektiğini kaydetti.

ASEAN İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi’nin yardım sağlama amaçlı Arakan bölgesine girişine izin verilmesi gerektiğini de aktaran Widodo, "ASEAN, Arakan krizinde çözümün bir parçası olmalı, kendimize ve dünyaya kendi sorunlarımızı ele alabileceğimizi ispatlamalıyız." diye konuştu.

Endonezya, eylül ayında Myanmar hükümetine barış ve istikrarın sağlanmasının yanı sıra bölge halkının korunması ve uluslararası yardımların erişimine izin verilmesi gibi konuları içeren 4 1 maddelik çözüm önerisinde bulunmuştu.

AA

Etiketler: Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği, asean
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