İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağını (Brexit) ve kendisinin de AB üyeliğinin bazı parçalarını muhafaza etmeyi düşünmediğini söyledi.

Yeni yıldaki ilk canlı röportajını Sky News televizyonuna veren May, İngiltere’nin "Avrupa’dan değil, Avrupa Birliği’nden ayrılmakta olduğunu" söyledi.

"Kendi sınırlarımızı ve yasalarımızı kontrol edebileceğiz"

"İnsanlar AB'den çıkmamıza karşın AB üyeliğinin bazı parçalarını elimizde tutmak istiyormuşuz gibi konuşuyor." ifadesini kullanan May, "AB’yi terk ediyoruz. Dışına çıkıyoruz. Artık AB’nin üyesi olmayacağız. Sorun, dışına çıktığımızda AB ile İngiltere arasında nasıl bir ilişkinin doğru olacağını bulma sorunu. Kendi sınırlarımızı ve yasalarımızı kontrol edebileceğiz." diye konuştu.

Geçen hafta istifa eden İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Ivan Rogers’ın hükümetin Brexit müzakereleri konusunda "kafasının bulanık" olduğu şeklindeki sözleri de sorulan May, "Hayır, kafamız hiç de bulanık değil." yanıtını verdi.

AB ile serbest ticaret karşılığında serbest dolaşımın verilmesi yaklaşımını yanlış bulduğunu söyleyen May, İngiltere’nin AB ile ilişkilerini yeniden düzenleyeceğini belirtti. Brexit müzakerelerinde İngiltere için en iyi koşulları elde etmeye kararlı olduğunu vurgulayan May, bunun AB’nin de yararına olacağını savundu.

İngiliz hükümeti mart sonunda başlatmayı öngördüğü Brexit müzakereleriyle ilgili henüz ayrıntılı açıklama yapmış değil ancak kamuoyunda “yumuşak” ve “sert” olmak üzere iki seçenek tartışılıyor.

Brexit'in ortak pazar ve gümrük birliği dahil AB'nin bütün kurumlarından çıkmayla sonuçlanmasını isteyen "sert" çevrelerin karşısında, ortak pazara erişimin sürmesi karşılığında AB ile arada belirli ölçüde bir serbest dolaşımın yürürlükte kalmasına izin verilmesini isteyen "yumuşak Brexitçiler" bulunuyor.