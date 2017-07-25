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Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanı Meta yemin etti

Arnavutluk'ta 28 Nisan'da yapılan seçimde ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilen İlir Meta, Mecliste yemin ederek görevi Bujar Nishani'den devraldı.

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Arnavutlukun yeni cumhurbaşkanı Meta yemin etti

Arnavutluk'ta 28 Nisan'da yapılan seçimde ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilen İlir Meta, Mecliste yemin ederek görevi Bujar Nishani'den devraldı.

Arnavutluk Meclisindeki yemin töreninde konuşan Meta, Anayasa'ya ve diyalog ruhuna saygı duyacağını ifade etti.

Asil bir göreve seçilmesinden dolayı Meclise teşekkür eden Meta, Arnavutluk devletinin ve halkının çıkarları doğrultusunda anayasal sorumluluklarını yerine getirmede sağlam irade göstereceğini söyledi.

Meta, "Anayasallık, siyasi tarafsızlık ve hukukun üstünlüğüne saygı, cumhurbaşkanlığı karar ve eylemlerimin ana referansları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yemin töreninin ardından Meclisten ayrılan Meta, Nishani'den görevi resmen devralmak üzere Cumhurbaşkanlığına geçti.

Meta, 28 Nisan'da düzenlenen ve muhalefet partilerinin katılmadığı cumhurbaşkanlığı seçiminin dördüncü turunda, 87 milletvekilinin desteğini alarak Arnavutluk'un yedinci cumhurbaşkanı seçilmişti. AA

Etiketler: Arnavutluk, Meta
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