  • 28 NISAN 2017, CUMA

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Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanı Meta

Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turunda, LSI Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Meta, 87 milletvekilinin oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

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Arnavutlukun yeni cumhurbaşkanı Meta

Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turunda, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSI) Genel Başkanı ve Meclis Başkanı İlir Meta, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Tek adayın olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turu, Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda yapıldı.

Haziran ayında yapılacak genel seçime geçici hükümetle gidilmesini talep eden ve bu nedenle şubat ayından itibaren Meclis çalışmalarına katılmayıp çadırlı eylem düzenleyen muhalefet partileri seçime katılmadı.

89 milletvekilinin katıldığı oturumda Meta, 87 milletvekilinin desteğini alarak Arnavutluk'un 7'nci cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılan 2 milletvekili ise İlir Meta'yı desteklemedi.

Arnavutluk'un mevcut cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin görevi 24 Temmuz'da sona erecek. AA

Etiketler: Arnavutluk, LSI Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Meta
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