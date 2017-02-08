Arnavutluk'ta insan kaçakçılığı operasyonu

Arnavutluk Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiran ve Gorice'de insan kaçakçılarına yönelik yürütülen "Transit" adlı operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Arnavutluk vatandaşı 6 kişinin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen kişileri Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avusturya ve Almanya'ya yasa dışı yollarla geçirdikleri şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, ülke genelinde insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınanların sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Arnavutluk'ta farklı dönemlerde yapılan operasyonlarda yaklaşık 100 Suriyelinin yakalandığı, yasa dışı geçişlerin 900 ila bin 250 avro karşılığında yapıldığı kaydedildi.

Bu arada, Uyuşturucu ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele Amirliği Müdürü Idajet Faskaj, farklı soruşturmalar çerçevesinde 83 yabancı uyruklunun yakalandığı ve 16 aracın ele geçirildiğini söyledi.