Arnavutluk'ta cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Nisan'da yapılacak

Arnavutluk'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 19 Nisan'da düzenlenecek.

Meclis Başkanı İlir Meta, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 19 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Anayasaya göre, cumhurbaşkanı meclisteki 140 milletvekilinin gizli oylarıyla seçiliyor. Adayların seçilmek için ilk turda oyların 5'te 3'ünü alması gerekiyor.

İlk turda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci ve gerekirse üçüncü turda da aynı oran aranıyor.

5'te 3 çoğunluğun arandığı ilk üç turda seçim gerçekleşmezse, dördüncü ve gerekirse beşinci turda adaylardan birinin oyların yarısından fazlası alması yeterli sayılıyor.

Aday olabilmek için en az 20 milletvekilinin desteğinin gerektiği seçimde, henüz hiçbir isim adaylığını açıklamadı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin beş yıllık görev süresi 24 Temmuz'da sona erecek.

Arnavutluk'ta 18 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesinde, mayıs ayında meclisin prosedür gereği feshedilecek olması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi erkene alındı.