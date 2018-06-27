Arnavutluk'ta Çamerya katliamının 74'üncü yılında anma töreni düzenlendi

Başkent Tiran'daki Ulusal Tarih Müzesi'nde Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi (PDİU) ile Çamerya Derneği tarafından düzenlenen anma törenine "Çamerya Tarihi ve Kültürü Haftası" dolayısıyla açılan "Çamerya'yı seviyorum" resim sergisinin sanatçıları da katıldı.

Çamerya Derneği Başkan Vekili Dritan Seyko, burada yaptığı konuşmada, Çamerya Tarihi ve Kültürü Haftası boyunca gerçekleştirdikleri etkinliklerle Arnavutları Çamerya meselesinde daha fazla bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

"Yunan şovenizmi" olarak nitelendirdiği katliamın zirveye ulaştığı günü anmak üzere toplandıklarını ifade eden Seyko, "Ancak sadece 74'üncü yılı değil çünkü bu soykırım bir asırdan fazla bir süre önce başlamıştır. Çamerya Arnavutları sadece Yunan soykırımından değil, aynı zamanda komünizm soykırımından da çekmişlerdir. Biz bugün ayrıca Tiran'ın ortasına bizler için Çamerya'nın güzelliklerini getiren sanatçıları onurlandırmak için de toplandık" diye konuştu.

Eski Arnavutluk Milletvekili ve PDİU Genel Sekreteri Mesila Doda da Arnavut hükümetinde ülkenin güneyindeki Saranda kentinde bulunan Klogjer mezarlıklarının Anıt Mezarlık olarak ilan edilmesini resmi olarak talep ettiklerini aktardı.

Arnavutluk Meclisi 27 Haziran tarihinin "Yunan Şovenistler tarafından Çamerya Arnavutlarına Karşı Soykırım Günü" olarak anılması için 1994 yılında yasa onayladı.

Çamerya'da ne oldu?

Çamerya bölgesi, Arnavutluk'un güneyinden başlayarak, antik çağdan beri Arnavutlar'ın yaşadığı Güney Epir'i, yani halen Yunanistan sınırları içinde kalan Yanya'dan Preveze'ye kadar olan bölgeyi kapsıyor.

Bu bölgedeki Arnavutlar, 1913 yılına kadar Osmanlı vatandaşıydı. Son olarak 1910'da yapılan nüfus sayımında bölgede 83 bin Arnavut yaşıyordu.

Çamerya bölgesi, Balkan Savaşları sonunda 1913 yılında yapılan Londra Büyükelçiler Konferansı'nda Yunanistan'a teslim edildi.

Çamerya Arnavutlarına, İkinci Dünya Savaşı sırasında Yunan General Napoleon Zervas'ın komutasındaki kuvvetler tarafından katliam başlatıldı.

Haziran 1944'ten Mart 1945'e kadar süren katliamda 2 bin 900 erkek, 214 kadın, 96 çocuk öldürüldü, 745 kadına tecavüz edildi, 68 köy ve 5 bin 800 ev yakıldı. Katliamın ardından 35 bin civarında Arnavut Çamerya bölgesinden Arnavutluk'a kaçmak zorunda kaldı, bazıları ise Türkiye'ye göç etti.

Kaynak: AA