Arnavutluk ve Makedonya AB yolunda

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu çerçevesinde AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile basın toplantısı düzenledi.

Toplam 6 Batı Balkan ülkesinden Sırbistan ve Karadağ’ın müzakerelerde olumlu ilerlemeler kaydettiğini belirten Mogherini, “Bugün Komisyon, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını Konseye önermiştir.” dedi.

Mogherini ayrıca Bosna-Hersek’in başvurusu konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü, Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla kişisel çalışmalar da dahil olmak üzere çaba sarf edildiğini aktardı.

Mogherini, Bulgaristan’ın dönem başkanlığı çerçevesinde Sofya’da AB-Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi düzenleneceğini de hatırlattı.

Bu akşamdan itibaren Tiran, Üsküp, Podgoritsa ve Belgrad’ı kapsayan bir Balkan turuna çıkacağını aktaran Mogherini, "Birçok kez söylediğimiz gibi Batı Balkanlar Avrupa’dır ve gelecekte de bizim güçlü ve birleşik Avrupa'mızın bir parçası olarak kalacaklarıdır. Bu bir çıkarlar ve sorumluluklar paylaşımı konusudur." ifadelerini kullandı.

Balkanların AB üyelik müzakereleri hakkında fikir yürütürken aslında AB projesinin gerçek anlamının yakalandığını savunan Mogherini, bu projenin Avrupa’ya barışı getirdiğini söyledi.

Batı Balkan ülkelerinden Sırbistan ve Karadağ, AB ile üyelik müzakerelerini yürütüyor. Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova gibi ülkelerin AB aday adaylığı süreci ise devam ediyordu.

Mogherini daha önce, Batı Balkanlar'da yer alan ülkelerin AB üyeliği için 2025 tarihi üzerinde bir tartışma olduğunu belirterek, "2025 net bir tarih değil ama bu gerçekçi bir perspektiftir." demişti.

Öte yandan AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Hahn ise Komisyonun önerisinden sonra üyelik müzakerelerinin başlatılması için üye ülkelerin onayının şart olduğunu hatırlatarak, “Benim ülkem Avusturya’da halkın büyük bölümü buna karşı.” görüşünü savundu.

AB, 2014’te Sırbistan, 2012'de ise Karadağ ile üyelik müzakerelerine başlamıştı. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bu iki ülkenin AB üyeliğine 2025’ten önce kabul edilebileceğini söylemişti. AP Genel Kurulunda bu sabah bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise AB'nin Balkanlar'da genişlemesine hazır olmadığı mesajını vermişti.

Kaynak: AA