Arnavutluk Başbakanı Rama: FETÖ'nün tehlikeli bir ağ olduğunu söyleyebilirim

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk'un Ora News televizyonunda katıldığı bir programda, Arnavutluk-Türkiye ilişkilerini, Türkiye'nin Arnavutluk'a verdiği desteği ve Arnavutluğun Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bakışını değerlendirdi.

"FETÖ'nün tehlikeli bir ağ olduğunu söyleyebilirim"

FETÖ'nün Arnavutluk'taki unsurları hakkındaki bir soru üzerine Rama, şunları kaydetti:

"Türkiye’de seçilmiş bir hükümetin silahlar yoluyla zorla devrilmesine yönelik girişimi örgütleyen tehlikeli bir ağ olduğunu söyleyebilirim. Arnavutluk'a baktığımız zaman, tabii ki bu ağa bağlı oldukları varsayılan kişileri, bireyleri biz dikkatimiz altında tutuyoruz çünkü ulusal güvenliğimiz söz konusu. Türkiye'de meydana gelen şeyleri kolayca atlatılabilecek şeyler olarak düşünme eğilimine sahip değilim çünkü Genelkurmayın, polisin, adaletin en yüksek kademelerine kadar nüfuz etmeyi başarmış ve tüm dünyanın gördüğü o girişimi yapmaya başarmış bir ağ söz konusu. Çok dikkatli olduğumuzu ve doğal olarak ulusal güvenliğimizin tehdit edilmesine asla tahammül etmeyeceğimizi söylemek isterim."

Potansiyel bir tehdit olarak kabul edilecek herhangi bir bilgi veya bireyi dikkatlice takip ettiklerini dile getiren Rama, bunun sadece FETÖ için değil diğerleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

"Müslümanlar da Hristiyanlar gibi bir mabede sahip olmayı hak ediyor"

Rama, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) başkent Tiran'da inşa ettirdiği Namazgah Camii ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Arnavutluk hem Müslümanların hem de Hristiyanların yaşadığı bir ülke. Eğer ki Katolikler Tiran'da katedrallerine sahip olduysa ve eğer ki Ortodokslar da Tiran'da katedrallerine sahip olduysa, bu ülkenin Müslümanları diğer mabetlerden ne daha büyük ne de daha küçük olacak şekilde eşdeğer bir mabede sahip olmayı hak ediyorlar. Gerekli şeyin yapıldığını düşünüyorum."

"Arnavutluk'ta daha fazla Türk yatırımı olmasını umuyorum"

Rama, Türkiye'nin Arnavutluk'un geleneksel dostu olduğunu ve ülkesinin Türkiye ile stratejik ortaklığı bulunduğunu vurguladı.

"İlişkilerimiz pozitif bir ilişkidir ancak gerçek şu ki, ben Arnavutluk'ta var olandan daha fazla Türk yatırımı olmasını umuyor ve bu yönde çalışıyorum. Ticaret bilançomuz her ne kadar artışta olsa da sahip olduğu potansiyellerden çok uzakta."

"Projenin ortağı THY olacak"

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kosova'nın bağımsızlığına verdiği desteği takdir ettiğini belirten Rama, ülkenin güneyinde bulunan Avlonya şehrine inşa edilecek havalimanı için çalışmaların yaz aylarında başlamasını umduğunu, Arnavutluk Havayolları (Air Albania) projesinin ortağının Türk Hava Yolları (THY) olacağını söyledi.

Kaynak: AA