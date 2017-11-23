Arjantin'deki kayıp denizaltında patlamayla uyumlu ses duyuldu

Arjantin'in 44 kişi mürettebatlı San Juan'dan denizaltısından 15 Kasım'dan beri haber alınamıyor

Buenos Aires'in 430 kilometre açığında denizaltında bir patlama gerçekleştiği zannediliyor.

8 gündür deniz tabanı aralıksız taranıyor. Hem Amerikan hem de Arjantin donanması iki ayrı ses kaydı yaptı.

Yapılan incelemede Amerikan donanmasının kaydının denizaltına ait olmadığı ortaya çıktı. Fakat Arjantin donanması denizaltına ait bir ses kaydına ulaştı.

Arjantin donanması, denizaltıdan batmadan önce kaydedilen son sesin bir patlama sesiyle uyuştuğunu ilk kez açıkladı.

Donanma Sözcüsüne göre 15 Kasım'daki patlama "olağandışı, tek, kısa, sert ve nükleer değil"

Arama çalışmalarına 10'dan fazla ülke donanma ve uçaklarıyla katılıyor. En son Rusya'nın da çalışmalara deniz tabanını tarayabilecek bir savaş gemisiyle katılacağı açıklandı.

Kaynak: TRT Haber