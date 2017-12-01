Arjantin'deki kayıp denizaltı: Kurtarılma ümidi tükendi

Arjantin Deniz Kuvvetleri, 15 Kasım'dan beri kayıp olan denizaltındaki 44 denizciyi arama ve kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığını açıkladı.

Arjantin Deniz Kuvvetleri sözcüsü Enrique Balbi, kayıp denizaltıyı aramaya devam ettiklerini ancak gemide bulunan 44 mürettebatın kurtarılma ümidinin tükendiğini belirtti.

Sözcü Balbi, "18 ülkenin destek verdiği, 28 gemi, 4 uçak ve 4 binden fazla personelin katıldığı arama kurtarma faaliyetlerini iki defa uzattık ancak tüm çabalara rağmen kayıp denizaltıya ulaşamadık." diye konuştu.

Arama kurtarma faaliyetlerine son verildiğini anlatan Balbi, kayıp denizaltının bulunması için operasyonların devam edebileceğini sözlerine ekledi.

Denizaltıda bulunan 44 mürettebatın canlı kurtarılma ihtimali, gemideki oksijenin 7 ile 10 gün boyunca yetebileceğinin açıklanmasının ardından, günler öncesinde azalmıştı.

Deniz Kuvvetleri, kayıp denizaltı ile irtibatın kesilmesinden kısa bir süre sonra, geminin kaybolduğu bölgede patlama sesinin duyulduğunu açıklamıştı.

Arjantin ordusuna ait ASA San Juan isimli denizaltıdan 15 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor.

Elektrik arızası rapor eden denizaltıyla telsiz bağlantısı, başkent Buenos Aires'in 250 kilometre güneyindeki üsse geri dönerken kıyıdan 430 kilometre açıkta kesilmişti.

Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.

Kaynak: AA