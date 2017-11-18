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Arjantin'de kayıp denizaltı: 44 kişilik mürettebat aranıyor

Arjantin'de kayıplara karışan 44 kişilik mürettebatlı San Juan adlı denizaltından günlerdir haber alınamıyor.

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Arjantinde kayıp denizaltı: 44 kişilik mürettebat aranıyor

Arjantin'in askeri denizaltısı San Juan, 10 gün önce Arjantin'in Mar del Plata şehrinden yola çıktı, en son Çarşamba günü irtibat kuruldu ardından kayıplara karıştı. 

Arjantin donanmasına ait denizaltıya ne radarlarda rastlanıyor, ne iletişim sağlanabiliyor. 

Denizaltının 44 kişilik mürettebatı arasında, ülkenin ilk kadın denizaltı komutanı olan 35 yaşındaki Eliana Krawczyk de bulunuyor.

3 savaş gemisi Atlantik Okyanusu'nda arama yapıyor. Gece saatlerinde ve hava koşulları elvermediğinde hava destekli arama çalışmalarına ara veriliyor. 

Arjantin basını, denizaltıda yangın çıktığını ileri sürdü ancak donanma bu iddiayı yalanladı.

İçinde birkaç gün yetecek kadar gıda malzemesi olduğu, iletişim sorunlarına rağmen denizaltının yoluna devam edebileceği belirtiliyor. 

Kaynak: TRT Haber

  

Etiketler: san juan, kayıp denizaltı, Eliana Krawczyk, Arjantin
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