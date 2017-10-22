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Arjantin'de ara seçim yapıldı

Arjantin'de, iki kanatlı Ulusal Kongre üyelerinden bir kısmının yenileneceği ara seçim düzenlendi.

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Arjantinde ara seçim yapıldı

Arjantin'de, iki kanatlı Ulusal Kongre üyelerinden bir kısmının yenileneceği ara seçim düzenlendi.

Halk, 72 üyeli Senatonun 24 üyesini ve 257 üyeli Temsilciler Meclisinin 127 üyesini yeniden belirlemek üzere oy kullandı.

Ülkede Senato üyeleri 6 yıllığına seçiliyor, 2 yılda bir yapılan seçimlerde sandalyelerin 3'te 1'i değişiyor. Temsilciler Meclisi üyeleri ise 4 yıllığına seçiliyor ve her 2 yılda bir sandalyelerin yarısı yenileniyor.

Seçim anketleri, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin desteklediği merkez sağın oy oranının yükseleceğini ve Macri'nin göreve geldiği 10 Aralık'tan bu yana ilk defa Kongre'de merkez sağın çoğunluk olacağını öngörüyor.

Etiketler: Arjantin, ara seçim
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