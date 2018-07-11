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Arjantin'de 200 milyon yıllık dev dinazor fosili bulundu

Arjantin'de en az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinazor fosili bulundu.

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Arjantinde 200 milyon yıllık dev dinazor fosili bulundu

Arjantin'de araştırma yapan arkeologlar 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen dev bir dinazor fosili keşfetti.

"Ingentia prima" adı verilen otçul bir dinozor türüne ait olduğu belirtilen fosilin yüksekliğinin 4 metre, uzunluğunun ise 10 metre olduğu bildirildi.

Araştırmaya katılan Arjantin San Juan Ulusal Üniversitesi'nden Cecilia Apaldetti, "Bilim insanları şu ana kadar dev dinazorların 180 milyon yıl önce dünyada yaşamakta olduğuna inanıyordu ancak bu keşif dinazorların tahmin edilen yıllardan daha önce var olduklarına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Fosili bulunan türün, uzun boyunları ve kuyrukları olan "Brachiosaurus" ve "Diplodocus" gibi devasa dinozorların atası olduğu düşünülüyor.

Kaynak: AA

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