Arjantin maçı İsrail'i karıştırdı

Arjantin milli takımına İsrail'le Kudüs'te maç oynamama çağrısı yapan Filistinliler, dünyanın dört bir yanından destek gördü. Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia da iptal kararı aldıklarını İsrail'e iletirken, ''Herkes bunu barışa katkı olarak alsın'' mesajını verdi.

Kudüs'te ısrar eden kim?

The Times of Israel internet sitesinde yer alan habere göre, iptal kararının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev arasında "Maçın Kudüs'te yapılması için kim ısrar etti?" tartışması çıktı.

Arjantin'in maçı iptal etme kararının ardından basın açıklaması yapan Netanyahu ve Regev, bir yandan maçın lokasyon sebebiyle iptal edildiğini redderken, bir yandan da birbirlerini sorumlu tuttu.

Tehditler nedeniyle iptal oldu

İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştükten sonra Londra'da basın mensuplarına konuşan Netanyahu, maçın iptal edilme sebebinin “Arjantinli oyuncuların hayatına yönelik tehditler" olduğunu söyledi. Natanyahu ayrıca, ''Maçın Kudüs'e nakledilmesini ben talep etmedim, böyle bir çabadan haberdar değildim. Miri Regev'in böyle bir ricası oldu ama talebi olmadı'' dedi.

Bakan Regev de düzenlediği basın toplantısında, maçın "teröristlerin tehditleri" nedeniyle iptal olduğunu söyledi. Regev, "Maçın ertelenmesinin tek bir sebebi var: Messi'nin hayatına yönelik tehditler. Ona ve ailesine yönelik terör tehditleri futbol yıldızının dünyasını kararttı'' diye konuştu.

[Netanyahu'dan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'ye giden davet mektubu.]

Dostuk maçı Haifa'da oynanacaktı

Arjantin ve İsrail arasında oynanacak dostluk maçı için belirlenen ilk lokasyon Haifa sahil kentindeki Samy Ofer Stadyumu'ydu. Ancak "yoğun siyasi baskı" ile maçın Kudüs'teki Teddy Kollek Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.

Arjantin Milli Futbol Takımı ise talebi reddederek maçı iptal etme kararı aldı.