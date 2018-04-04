  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Arjantin kayıp denizaltısını arama çalışmalarında yalnız kaldı

Arjantin kayıp denizaltısını arama çalışmalarında yalnız kaldı

Rusya, Arjantin’in Güney Atlantik’te yaklaşık 4,5 ay önce kaybolan denizaltısını arama çalışmalarına verdiği desteği durdurdu.

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Arjantin kayıp denizaltısını arama çalışmalarında yalnız kaldı

Arjantin Donanmasından yapılan açıklamaya göre, Rusya, içindeki 44 mürettebatıyla geçen yıl 15 Kasım’da Güney Atlantik’te kaybolan "ARA San Juan" adlı Arjantin Donanmasına bağlı denizaltıyı arama çalışmalarına verdiği desteği durdurdu.

Rusya, arama çalışmalarına Güney Atlantik’te 4 bin kilometrekarelik alanda devam ediyordu.

Böylece kayıp denizaltıyı arama çalışmalarına destek veren tüm ülkeler yardımlarını sonlandırmış oldu.

Denizaltının kaybolmasının ardından, yaklaşık 17 ülke toplam 28 gemi ve 9 uçak ile arama çalışmalarına destek verdi, ancak bu zamana kadar hiçbir sonuç alınamadı.

Viyana merkezli Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Örgütü (CTBTO), denizaltıyla bağlantının kesildiği bölgenin yakınında büyük bir patlama duyulduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.

Nükleer denemeleri tespit etmek üzere dünya genelinde dinleme istasyonları bulunan örgüt, denizaltıyla son temasın kurulduğu noktanın 30 deniz mili (yaklaşık 60 kilometre) kuzeyinde bir "hidroakustik anomali" tespit edildiğini bildirmişti.

Arjantin Donanmasından yapılan açıklamada, sesin denizaltından gelmiş olabileceği belirtilmişti.

Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin Donanmasına katılmıştı. 

Kaynak: AA

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