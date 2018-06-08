Arjantin IMF'den 50 milyar dolar borç alacak

Arjantin hükümeti anlaşmanın, ekonomiye bir güvence getirmek ve ülkenin geçmişte yaşadığı krizlerin benzerlerinden kaçınması için yapıldığını belirtti.

Arjantin pesosu'nun, yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardan çıkmasıyla sert şekilde gerilemesi üzerine, hükümet 8 Mayıs'ta IMF'den yardım talep etmişti.

IMF Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak anlaşma kapsamında, yetkililerin önümüzdeki yıllarda daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon öngörmesine rağmen, Arjantin bütçe açıklarını azaltma planlarını hızlandırmaya söz verdi.

Karar protesto edildi

Anlaşma, 2001-2002 yıllarındaki ekonomik krizden sonra yıllarca IMF'den uzak duran Arjantin için bir dönüm noktası oldu. Pek çok Arjantinli bu ekonomik krizden IMF'nin şart koştuğu kemer sıkma önlemlerini sorumlu tutmuştu. Cumhurbaşkanı Mauricio Macri'nin yeniden IMF'ye başvurması ülkede protestolara yol açtı.

Hazine Bakanı Nicolas Dujovne dün bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, IMF'nin yardımcı olabileceğini, ancak Arjantin halkının kendi sorunlarını çözmeleri gerektiğini ifade etti.

Dujovne, IMF Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran toplantısında anlaşmayı onaylamasını beklediğini ve ardından, finansmanın yüzde 30'u veya yaklaşık 15 milyar dolarlık bir dilimin ödenmesini beklediğini söyledi.

Dujovne, Arjantin'in bütçe açıklarını 2019'da, yüzde 2,2 seviyesinden gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1,3'üne indirmeye çalışacağını söyledi. Anlaşmaya göre 2020 yılında mali denge sağlanacak ve ardından GSYH'in yüzde 0,5 oranında bütçe fazlası yaratılacak.

8 çeyrekte taksitlerle ödenecek

IMF Başkanı Christine Lagarde yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tedbir sonuçta hükümetin finansman ihtiyaçlarını azaltacak, kamu borcunu düşürecek ve Cumhurbaşkanı Macri'nin de belirttiği gibi, Arjantin'in sırtındaki yükü hafifletecek" dedi.

Arjantin'in kredinin ne kadarını kullanıldığına bağlı olarak faiz oranı yüzde 1,96 ila 4,96 arasında değişecek. Arjantin her kredi dilimini, üç yıl ödemesiz dönemden sonra sekiz çeyrekte taksitlerle geri ödeyecek.

Kaynak: Reuters