  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Arizona'da yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Yavapai yönetim bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

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Arizonada yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin Arizona eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle Yavapai yönetim bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Arizona'nın Prescott Ulusal Ormanı'nda çıkan yangın büyümeye devam ediyor.

Alevler, saatteki hızı 56 kilometreye ulaşan rüzgarın da etkisiyle 8 bin 300 hektar alanın tamamen yanmasına neden oldu.

Arizona Valisi Doug Ducey, büyüyen yangın nedeniyle Yavapai yönetim bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

Yavapai'de bulunan Prescott kentine giden ana yollar yangın nedeniyle kapandı. Mayer ve Dewey-Humboldt kasabasında yaşayan 6 bine yakın kişinin tahliyesine karar verildi.

Bölgede 500 itfaiye mensubunun müdahale ettiği yangında bir itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

Arizona'da 2013 yılında çıkan orman yangınında 19 itfaiyeci hayatını kaybetmişti. AA

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