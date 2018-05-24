Arızalı fırın yolcu uçağına acil iniş yaptırdı

Radyo Yeni Zelanda'da yer alan habere göre, Auckland-Sydney seferini yapmak için yerel saatle 13.30'da havalanan Avustralya havayolu Qantas'a ait QF144 sefer sayılı Boeing 737 yolcu uçağının pilotu kuleden acil iniş izni talep etti.

İçeride duman tespit edilmesi nedeniyle havalandığı yere geri dönen uçağın acil iniş yaptığı Auckland Havalimanı'na ihtiyaç halinde müdahalede bulunmak üzere 15 itfaiye aracı sevk edildi.

Araştırmalar sonucu, havalimanına güvenli bir şekilde inen uçaktaki dumanın, yemekleri ısıtmak için kullanılan arızalı bir fırından kaynakladığı ortaya çıktı.

Kalkışından kısa bir süre sonra 3 bin metre yükseklikten geri dönen uçaktaki yolcu ve mürettebat sayısı ise açıklanmadı.

Kaynak: AA