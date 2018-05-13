Arap ve İslam dünyasına "Aksa'yı koruyun" çağrısı

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Şeyh Yusuf Edis, Yahudilerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı Arap ve İslam dünyasını acilen harekete geçmeye çağırdı.

Bakan Edis, İsrail'in Müslüman ve Hristiyanların kutsallarını genel olarak ihlal ettiğini, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin ise "büyük tehlike aşamasına" geldiğini söyledi.

Fanatik Yahudilerin İsrail polisi koruması altında Aksa'ya yaptığı baskınların arttığına dikkati çeken Edis, "Şu anda İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkma ve iddia ettikleri sözde Süleyman Mabedi'ni inşa etme konusunda tehlikeli bir aşamada bulunuyoruz" dedi.

Edis, Arap ülkelerine bir an önce Aksa ve kutsallara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri, Filistin halkına da "Mescid-i Aksa'yı savunma ve korumaları" çağrısı yaptı.

İsrail polisinin eşlik ettiği yüzlerce radikal Yahudi, bu sabah Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. Burada provokatif davranışlar sergileyen fanatik Yahudileri engelleme girişiminde bulunan Aksa muhafızları ise İsrail polisinin saldırısına uğramıştı.

İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grup, geçen salı Yahudilere Mescid-i Aksa'ya "toplu baskın" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA