Arap ve Batı dünyasından Sisi'ye tebrik

Mısır'da ikinci dönem cumhurbaşkanlığına seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Suudi Arabistan'ın Mısır ile olan kardeşlik ve dostluk ilişkisini sürdürmek istediğini söyledi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da Sisi'yi gönderdiği telgrafla kutladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid, Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da gönderdikleri telgraflarla Sisi'yi tebrik etti ve Mısır ile ilişkilerini korumak istedikleri mesajını verdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ise Sisi'yi telefonla aradı ve tebriklerini iletti.

Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Arap Parlamentosu Başkanı Mişal es-Silmi de Sisi'ye tebriklerini bildirdi.

Batı ülkelerinin tebrikleri

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliği aracılığıyla gönderdiği mesajda, Sisi'nin ikinci dönem cumhurbaşkanlığında Mısır hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin Mısır ile olan stratejik ortaklığını takdir ettiğini belirtti ve küresel güvenlik tehditleriyle mücadelede iş birliği yapma konusunda ilerleme kaydedilmesini beklediğini aktardı.

İtalya, Belarus, Ermenistan ve Çekya da Sisi'yi tebrik etti.

Ülke içinden tebrikler

Mısır ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai yaptığı yazılı açıklamada, ordunun "ülkeyi güvenlik ve istikrar limanına taşıyacak" Sisi yönetiminin arkasında duracağını vurguladı.

Ordunun yanı sıra Başbakanlık, Ezher Kurumu ve Ortodoks Kilisesinden Sisi'ye tebrik mesajları gönderildi.

Trump'tan Sisi'ye tebrik telefonu



ABD Başkanı Donald Trump, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi tebrik eden ilk liderlerden oldu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Sisi ile bir telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Sisi'yi tebrik etti. İki lider, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığı yeniden vurgulayıp, ortak sorunlarla yüzleşmeyi ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydettiler." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişlerinden "ifade özgürlüğü" notu

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mısır seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sisi’nin tekrar seçildiğine vurgu yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin devam edeceği kaydedildi.

"ABD, Mısır ile olan ortaklığına değer veriyor ve bu ülkeyle ortak hedefler üzerinde çalışmaya devam edecektir. Seçimlerle ilgili, ifade özgürlüğü engellemelerinin yapıldığına dair raporları da not ettik. Mısırlılar için daha fazla siyasal katılımın sağlanmasını teşvik etmeye devam edeceğiz ve insan haklarının korunmasının medeni Mısır toplumu için esas olduğunu vurgulayacağız."

Muhtemel adayların seçimler öncesinde bir şekilde bertaraf edildiği, muhaliflerin ise boykot ettiği Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçları açıklanmıştı. Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından dün düzenlenen ve devlet televizyonundan yayımlanan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi'nin, oyların yüzde 97,08'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA