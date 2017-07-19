  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Arap Parlamentosu'na Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini görüşmek üzere Arap Parlamentosu'na olağanüstü toplantı çağrısında bulundu.

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Arap Parlamentosuna Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Arap Parlamentosu Başkanı Habib el-Maliki'ye konuyla ilgili bir yazı gönderen Ganim, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kutsallığına yönelik ihlallerini sürdürdüğü, Filistin halkının Aksa'ya girişini ve orada namaz kılmasını engellediği belirtti.

Son gelişmeler çerçevesinde Arap Parlamentosu'nun mümkün olan en kısa sürede toplanması talebini Maliki'ye ileten Ganim, olağanüstü toplantıda, Kudüs'teki tehlikeli durumun etraflıca konuşulması, haksız uygulamalarına son vermesi için İsrail'e baskı yapılmasını sağlayacak siyasi ve diplomatik adımlar konusunda fikir birliğine varılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ganim, "Arap halklarının temsilcileri olarak Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için harekete geçmeden, ellerimiz kollarımız bağlı oturmamız kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Etiketler: arap parlamentosu, Mescid-i Aksa için olağanüstü toplantı çağrısı
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