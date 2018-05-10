Arap parlamentosu İran'ı BMGK'de hesap vermeye çağırdı

Fas'ın başkenti Rabat'taki meclis binasında düzenlenen Arap Parlamentosu'nun dördüncü oturumu sona erdi.

Oturumun ardından yapılan yazılı açıklamada, "İran, Husi milislere, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini hedef alan balistik füze tedarik ederek bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ediyor." ifadesine yer verildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), uluslararası hukuk doğrultusunda hesap vermesinin istendiği açıklamada ayrıca, İran rejiminin Arap ülkelerinin güvenliklerine yönelik müdahalelerinden caydırılmasının gerekliliğine işaret edildi.

Açıklamada, İran ile ilişkilerini kesen Fas'a destek verildi. İran'ın Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Arap ülkelerinin içişlerine müdahalelerine karşı koyacak bir Arap planı hazırlanması çağrısı yapıldı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" 1 Mayıs'ta İran ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA