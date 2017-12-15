Arap Parlamento Birliği: ABD, hakem safından düşman safına geçti

Arap Parlamento Birliği Genel Sekreteri Fayiz eş-Şevabike tarafından okunan sonuç bildirgesinde, "Arap parlamentolarının başkanları ve temsilcileri, ABD’nin Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanıması kararını tamamen reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Birliğin, işgal altındaki Kudüs'ün yasal, siyasi ve tarihsel statüsünü etkilemeye yönelik olan bu kararın mutlak olarak reddedildiği belirtilen bildirgede, söz konusu karardan dolayı da ABD'nin tarafsızlığını kaybettiğini, dolayısıyla "ABD'nin barış destekçisi rolünden çekilmesi gerektiği" vurgulandı.

ABD'nin bu yöndeki kararı ile büyükelçiliğini taşımasının "geçersiz ve yasa dışı" olduğunun altı çizilerek bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"ABD söz konusu bu kararı ile uluslararası hukuk ve meşruiyet temelinden tamamen uzaklaşmış oldu. Hakem safında durması gerekirken düşman safını seçti. Bu bakımdan barış destekçisi rolünden çekilmesi gerekir. Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Bu kararın etkinleştirilmesi için tüm Arap hükümetlerini ve kurumlarını harekete geçme çağrısında bulunuyoruz."

Bugün düzenlenen birliğin toplantısında, ABD'nin söz konusu Kudüs kararını "Ortadoğu barışına olumsuz etkileri ile Kudüs'ün uluslararası statüsünün korunmasını" Parlamentolar Arası Birlik, birlik içindeki jeopolitik parlamento grupları ile bölgesel ve uluslararası parlamentoları ziyaret edip bilinçlendirmek için bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca, Arap Parlamento Birliği'nin, Kudüs içinde Filistin Yasama Konseyi'ne ait bir karargahın kurulması için tüm çabaların sarf edileceğine karar verildi.

Arap Parlamenterler Birliği, geçen hafta ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararı üzerine yayımladığı açıklamada, ABD’nin Kudüs kararı ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması yönündeki girişimlerinin "geçersiz ve yasa dışı" olduğunu bildirmişti.

Açıklamada, birliğe üye ülkeler, ABD’nin Kudüs kararını değerlendirmek üzere olağanüstü toplantıya davet edilmişti.

Arap Birliği, Temsilciler düzeyinde 5 Aralık'ta ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararınını değerlendirmek üzere toplanmıştı.

Kaynak: AA