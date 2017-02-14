Arap Birliği'nden İsrail'in 'ezan yasağı' yasa tasarısına kınama

Arap Birliği, İsrail meclisindeki (Knesset) yasama komisyonunun, ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

Arap Birliği'nden yapılan açıklamada, "İşgal hükümetinin, ezan yasağını kanunlaştırma girişimini ve emrivaki siyasetini kınıyoruz. Bu siyaset bölgede iki devletli çözüme kavuşma görüşmelerini aksatacak ve bölgeyi daha fazla karışıklığa ve istikrarsızlığa sürükleyecektir." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu yasanın sonuçlarından İsrail'i sorumlu tutan Arap Birliği, İsrail'e yaptırım yapılması çağrısında bulundu.

"Ezan yasağı" yasa tasarısı

İsrail'de aşırı sağcı milletvekilleri tarafından hazırlanan ve Yasama İşleri Bakanlık Komisyonunda önceki gün onaylanan "sabah ezanının hoparlörle okunmasını yasaklayan" yasa tasarısının, 15 Şubat Çarşamba günü Knesset'te oylanması bekleniyor.

"Gürültü kirliliğine neden olduğu" iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset'te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor. Filistinlilerin ve İslam aleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset'te oylamaya sunulmamıştı. AA