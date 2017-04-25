Arap Birliği'nden BM'ye acil müdahale çağrısı

Arap Birliği, Birleşmiş Milletleri (BM), İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı ihlallerin durdurulması için acil müdahale etmeye çağırdı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, geçen hafta açlık grevi başlatan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, İsrail'in tutuklulara yönelik "insanlık dışı politikalarını" durduracak çabalar sarf etmesini talep etti.

Filistinli tutukluların, İsrail hapishanelerinde sert ve hakaret içerikli uygulamalara maruz kaldığını belirten Ebu Gayt, "İsrail makamlarının Filistinli tutukluların açlık grevine karşı tepkisi, greve katılmayan diğer tutukluları da kapsayacak şekilde cezaları artırma tehdidi oldu." ifadelerini kullandı.

BM'yi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların maruz kaldığı ihlallerin durdurulması için acil müdahale etmeye çağıran Ebu Gayt, uluslararası toplumu, bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmeye ve İsrail'in Filistinli tutuklulara karşı sistematik insan hakları ihlallerine tolerans göstermemeye davet etti.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.