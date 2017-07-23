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Arap Birliği, Mescid-i Aksa için olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği'nin, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki artan ihlalleri nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldığı belirtildi.

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Arap Birliği, Mescid-i Aksa için olağanüstü toplanıyor

Arap Birliği'nin, İsrail’in Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki artan ihlalleri nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldığı belirtildi.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dün gerçekleşen yoğun telefon görüşmeleri ve Ürdün’ün talebi üzerine Arap Birliği’nin dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplanması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"Kudüs kırmızı çizgimizdir"

Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in yıllarca sürdürdüğü Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya karşı planlarını kınayarak, "Kudüs kırmızı çizgimizdir. Arap ve Müslümanlar ona zarar gelmesini kabul etmez. İsrail hükümeti ateşle oynuyor. İsrail, İslam ve Arap aleminde büyük bir krizin fitilini ateşliyor." diye konuştu.

Etiketler: Arap Birliği, Mescidi Aksa, kudüs, israil
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