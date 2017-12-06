  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanacak

Arap Birliği, ABD'nin ‘Kudüs’ kararı nedeniyle cumartesi günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanma kararı aldı.

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Arap Birliği, Kudüs için olağanüstü toplanacak

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Beyaz Saray, Başkan Trump'ın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını bugün açıklayacağını duyurdu.

Bu karar dünya gündeminde bomba etkisi yarattı. Tüm ülkeler bu durum karşısında tepkisini belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın haftaya Çarşamba günü İstanbul’da toplanacağını bildirdi.

ABD'nin bu skandal kararı, Arap Yarımadasını da harekete geçirdi.

Arap Birliği'nin ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma girişimiyle ilgili cumartesi günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanma kararı aldığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantı kararı Filistin, Ürdün ve Fas'ın talebi üzerine alındı.

Olağanüstü toplantı için birliğe üye bir ülkenin talepte bulunması ve diğer 21 üyeden ikisinin bu talebi onaylaması gerekiyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi, ABD'nin söz konusu girişiminin sonuçları karşısında Arap ve İslam ülkelerinin pozisyonlarını koordine etme amacıyla Arap Birliği Konseyi'ne cumartesi günü olağanüstü toplanma çağrısında bulunacağını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: olağanüstü toplantı, kudüs, Arap Birliği, abd
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