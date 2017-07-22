Arap Birliği, İsrail'in "orantısız güç" kullanmasını kınadı

Arap Birliği, İsrail'in "Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde savunmasız Filistinlilere orantısız güç ve gerçek mermi kullanmasını" kınadı.

Birliğin Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yazılı açıklamasında, İsrail'in, Kudüs'ün statüsüyle ilgili uluslararası kararlara saygı duyması ve izlediği tutumdan vazgeçmesi için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

Kudüs ve Mescid-i Aksa çevresinde savunmasız Filistinlilere orantısız güç ve gerçek mermi kullanılmasını kınadığını bildiren Ebu Gayt, İsrail güçlerinin uyguladığı şiddet neticesinde Filistin, Arap ve İslam dünyasında tansiyonun daha fazla yükselebileceği uyarısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde kılınan cuma namazından sonra Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto eden Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan olaylarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.