İsrail'in Han el-Ahmer ihlallerine Arap Birliği'nden tepki

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı ve Filistin Bölümü Başkanı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Han el-Ahmer'e yönelik zorla göç ettirme çabasının işgal altındaki Doğu Kudüs'te kanunsuz genişlemeye alan açmayı ve Kudüs'ü izole ederek Batı Şeria'yı güneyinden ayırmayı amaçladığını belirtti.

ABD yönetimi İsrail'in tarafında

Han el-Ahmer sakinleri, Filistinli sorumlular ve destekçilere karşı saldırıları kınayan Ebu Ali, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmemesinin İsrail'i ihlallere devam etme konusunda cesaretlendirdiğini söyledi.

Ebu Ali, bu durumun ABD yönetiminin zorla göç ve Filistin topraklarında işgalin genişletilmesi konusunda İsrail makamlarının tarafında olmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi mayısta 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü bir okulun yıkılmasına karar vermişti.

Han el-Ahmar

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, Azariya ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA