Arap Birliği Gazze gündemiyle olağanüstü toplanıyor

İsrail, Gazze'yi kana bulayan müdahalelerinin ardından yükselen seslere kulaklarını tıkamaya devam ediyor.

Arap Birliği, 17 Filistinlinin İsrail kurşunuyla can vermesinin ardından olağanüstü toplanmaya karar verdi.

Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, toplantının Filistin'in talebiyle ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında gerçekleşeceğini açıkladı.

İsrail'in işlediği suçlar masaya yatırılacak

Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin işlediği suçlar ile Filistin topraklarında devam eden tehlikeli olayların ele alınacak.

Arap Birliği, yaşanan gelişmeleri ve Gazze sınırında 17 Filistinlinin şehit olduğu olayları yakından takip ediyor.

Uluslararası topluma "üzerinize düşeni yapın" çağrısı

Aynı zamanda uluslararası toplumu İsrail'in bu ihlallerini durdurma ve bir soruşturma komisyonu kurma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye de çağrıldı.

17 Filistinli şehit, yüzlercesi yaralı

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü nedeniyle cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, eylemlere keskin nişancı ve İHA'larla müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

Kaynak: AA