Arap Birliği Gazze gündemiyle olağanüstü toplanıyor

İsrail, Gazze'yi kana bulayan müdahalelerinin ardından yükselen seslere kulaklarını tıkamaya devam ediyor.
Arap Birliği, 17 Filistinlinin İsrail kurşunuyla can vermesinin ardından olağanüstü toplanmaya karar verdi.
- Filistin'de şehit sayısı 17'ye yükseldi
- İsrail hükümeti Gazze'yi kana bulayan askerleri savundu
- Gazze Şeridi'nde şehit sayısı 15'e yükseldi
- Filistin'de ulusal yas ilan edildi
Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali, toplantının Filistin'in talebiyle ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında gerçekleşeceğini açıkladı.
İsrail'in işlediği suçlar masaya yatırılacak
Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin işlediği suçlar ile Filistin topraklarında devam eden tehlikeli olayların ele alınacak.
Arap Birliği, yaşanan gelişmeleri ve Gazze sınırında 17 Filistinlinin şehit olduğu olayları yakından takip ediyor.
- Gazze'de şehit olanlar için Nablus'ta sembolik cenaze töreni
- Filistin'de genel greve gidildi
- İsrail askerleri Filistinlilere doğrudan ateş ediyor
- Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başladı
- Gazze, şehidini uğurladı
Uluslararası topluma "üzerinize düşeni yapın" çağrısı
Aynı zamanda uluslararası toplumu İsrail'in bu ihlallerini durdurma ve bir soruşturma komisyonu kurma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye de çağrıldı.
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- İsrail'in saldırıları Nablus'ta protesto edildi
- Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'deki barışçıl gösteriye müdahelesine kınama
- FKÖ’den uluslararası camiaya “İsrail saldırılarına” acil müdahale çağrısı
17 Filistinli şehit, yüzlercesi yaralı
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü nedeniyle cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, barış yanlısı eylemler düzenliyor.
İsrail askerlerinin, eylemlere keskin nişancı ve İHA'larla müdahaleleri sırasında 17 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.
Kaynak: AA