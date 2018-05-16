Arap Birliği Filistin için toplanacak

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz, Arap Birliğini bakanlar düzeyinde toplayacağını belirtti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Arap Birliği, Suudi Arabistan'ın talebi ve ismi açıklanmayan iki ülkenin de onayı üzerine perşembe günü Kudüs için olağanüstü toplanma kararı aldı.

Toplantıda ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinin görüşüleceği belirtildi.

Arap Birliğinin Filistin'in talebi üzerine bugün de daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü bir toplantı yapması bekleniyor.

Birliğin olağanüstü toplantı kararı alabilmesi için bir üye ülkenin talepte bulunması, iki üye ülkenin de bu talebi onaylaması gerekiyor.

Kral Selman toplantının amacının da "Filistin halkına yönelik işlenen suçlar karşısında birleşik bir Arap duruşu ortaya koymak" olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları kınayan Kral Selman, ülkesinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını elde edene kadar Filistinlilerin yanında olduğunu ifade etti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 62 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişiyi yaraladı.

Kaynak: AA