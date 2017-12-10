Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı

Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının Kudüs ile ilgili olağanüstü toplantısı Mısır’ın başkenti Kahire’de başladı.

Toplantının açılışında konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararının geçersiz olduğunu söyledi.

Ebu Gayt, “Trump’ın kararına verilecek en pratik tepki başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaktır. Kudüs’ün statüsü uluslararası sözleşmeler ve BM kararları ile sabittir. Kudüs’ün işgal altında olduğu ve işgalci devletin egemenliğinin bulunmadığı söz konusu kararlarla teyit edilmiştir. ABD’nin Kudüs’ü işgalcilerin başkenti olarak tanıması Kudüs’ün statüsünü değiştirmez.” İfadelerini kullandı.

Ebu Gayt, dünya ülkelerinden büyükelçiliklerini Kudüs’e taşımamaları talebinde de bulundu.

Bugünkü toplantı, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı çerçevesinde Filistin ve Ürdün’ün talebi üzerine gerçekleştirildi.

Dönem başkanı olan Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf başkanlığında yapılan toplantıya 18 Arap ülkesi dışişleri ve dışişlerinden sorumlu devlet bakanı seviyesinde katılıyor.

Bahreyn ve Komor Adalarının daimi temsilciler seviyesinde katıldığı toplantıya, Suriye 2012’den beri üyeliğinin askıya alınmasından dolayı katılamıyor.

Kaynak: AA