  • 27 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Arap Birliği: BM Güvenlik Konseyi'nde reform bekliyoruz

Arap Birliği, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kudüs tasarısına destek göstererek, "Bizler Arap halkları olarak BM Güvenlik Kurulu'nda reform bekliyoruz." çağrısını yaptı.

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Arap Birliği: BM Güvenlik Konseyinde reform bekliyoruz

Arap Parlamenterler Birliği'nden yapılan açıklamada, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşılık BM'nin "doğru ve hakkın" yanında yer aldığı kaydedilerek, "Bu, Kudüs ve Filistin davası için zafer niteliğinde tarihi, demokratik değerlerin vücuda geldiği bir karardır." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin tasarıya destek verecek ülkelere yardımların kesileceği yönündeki tehditlerinin işe yaramadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bizler Arap halkları olarak BM Güvenlik Konseyi'nde reform bekliyoruz. Bir devlet, uluslararası iradeyi hiçe sayamaz ve bir devletin çıkarları için uluslararası iradeyi ezemez." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Kudüs'ün tarihi ve kutsal mekânları ile İsrail'in kontrolü altında bulunamayacağı, bu durumun uluslararası hukuka ve kararlara aykırı olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda Kudüs tasarısına destek verecek ülkeleri "maddi yardımları kesmekle" tehdit etmişti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen hafta BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, kudüs, birleşmiş milletler, Arap Birliği, abd
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