  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

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Buradasınız : » » "Arakanlılara yönelik şiddet, soykırım tanımına uyan özellikler taşıyor"

"Arakanlılara yönelik şiddet, soykırım tanımına uyan özellikler taşıyor"

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik eylemlerin "soykırım tanımına uyan özellikler taşıdığını" söyledi.

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&quot;Arakanlılara yönelik şiddet, soykırım tanımına uyan özellikler taşıyor&quot;

Lee, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı açıklamada, “Uluslararası güvenilirliğe sahip bir mahkeme delilleri değerlendirene dek soykırım konusunda kesin bir hüküm ileri süremeyeceğini” belirterek, “Ancak bunun işaretlerini görüyoruz ve deliller bizi bu sonuca götürüyor.” dedi.

Yanghee Lee, konuşmasında, Arakanlı Müslümanların durumunu görüşmek için Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlıların yaşadığı kamplara ve bölgedeki diğer yerlere yaptığı son ziyareti anlattı.

Associated Press (AP) haber ajansının, bugün, Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı Gu Dar Pyin köyünde, daha önce bilinmeyen en az 5 toplu mezarın varlığını teyit ettiklerini duyurmasına ilişkin soruya Lee, köy hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını ancak mezarların, "Arakanlı Müslümanların başına gelenlere bir örnek olarak görülebileceğini" söyledi.

"İnsanlığa karşı suç kapsamına giriyor"

Myanmar’ın eylemlerinin “insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini” ve "soykırım tanımına uyan özellikler taşıdığını" ifade eden Lee, “Bu eylemler bir bütün olarak bir soykırımın temel karakteristiklerini ortaya koyuyor.” dedi.

Bu tür raporların araştırılması gerektiğine dikkati çeken Lee, "Bu nedenle, bir araştırma komisyonu kurulması ve uluslararası medyanın Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelere erişim sağlaması çağrısında bulunduk." diye konuştu.

AP, mülteci kamplarında yaşayan Arakan eyaletindeki katliamın tanıklarıyla görüşmeleri, uydu görüntüleri ve cep telefonuyla çekilmiş kayıt tarihi belli videolar üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı Gu Dar Pyin köyünde, daha önce bilinmeyen en az 5 toplu mezarın varlığını teyit ettiklerini duyurmuştu.

Haberde, uydu görüntülerinde Myanmar ordusunun erişimini engellediği köydeki yerleşim yerlerinin yakılarak tamamen yok edildiğinin görüldüğü belirtilmişti.

Habere göre, Bangladeş'teki mülteci kamplarında bulunan köylüler de cep telefonu görüntülerinde toplu mezarlarda görülen 75 kişinin cenazesini teşhis etti. Katliamdan kurtulanların ve komşuların ifadelerinden hareketle toplu mezarlardaki ceset sayısının 400'ü bulabileceği tahmin ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: birleşmiş milletler, arakanlı müslümanlar, soykırım
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