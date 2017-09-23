Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor

Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Teknaff kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman geçici mülteci kamplarında barınıyor.
Fotoğraf karelerine Arakanlı Müslümanların kamplardaki zor yaşam mücadelesi yansıyor. AA
Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Teknaff kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman geçici mülteci kamplarında barınıyor.
Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’in Teknaff kentine sığınan binlerce Arakanlı Müslüman geçici mülteci kamplarında barınıyor.
Fotoğraf karelerine Arakanlı Müslümanların kamplardaki zor yaşam mücadelesi yansıyor. AA