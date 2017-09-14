Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor

Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler tarafından 25 Ağustos'ta başlatılan katliamlardan kaçan Rohingyalar, sınırları belli olmayan kamplarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
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