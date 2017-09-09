Arakanlı Müslümanların mücadelesi sürüyor

Myanmar askerlerinin 25 Ağustos'ta başlattığı operasyonlarda katliamdan kaçan Arakanlı Müslümanlar, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki geçici mülteci kampına sığındı.
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