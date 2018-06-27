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Arakanlı Müslümanların eve dönüş hazırlığı

Myanmar'da uğradıkları zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için hazırlık yapılıyor. Binlerce Arakanlı'yı Birleşmiş Milletler (BM) kayda aldı.

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Arakanlı Müslümanların eve dönüş hazırlığı

Myanmar ve Bangladeş arasında geçen Kasım ayında yapılan anlaşma gereği, Myanmar hükümeti aile bilgileri teyit edildikten sonra Arakanlıların geri dönüşüne izin vermeyi kabul etti.

Ancak Mart ayında Myanmar, 8 binden fazla ismin olduğu listeden sadece 374 kişinin bilgilerini teyit edebildiğini duyurdu.  

Güvenilir bir veri tabanı oluşturma projesiyle Bangladeş'te kamplarda yaşayan 700 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın kaydı Birleşmiş Milletler tarafından tutulmaya başlandı.

Kasım ayına kadar hazırlanması planlanan veri tabanında, Arakanlıların aile ve doğum bilgileri, parmak izleri ve iris taramaları gibi bilgiler yer alacak.

Tam güvenlik sağlanmadan geri dönüş olmamalı

Güvenliklerinin olmadığını söyleyen Arakanlılar ise, vatandaşlık verilmediği sürece Myanmar'a dönmek istemiyor.

Bölgeden sorumlu Birleşmiş Milletler yetkilisi, Arakan bölgesinde şartlar tam anlamıyla güvenli olmadıkça geri dönüşün gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: myanmar, bangladeş, Arakan, birleşmiş milletler
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