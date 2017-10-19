Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kaçış mücadelesi sürüyor

Bangladeş-Myanmar sınırındaki tarafsız bölgede 4 gündür mahsur kalan yaklaşık 7 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'teki kamplara götürüldüğü bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Bangladeş ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Anjimanpara tarafsız bölgesinde sıkışıp kalan toplam 6 bin 974 Arakanlı Müslüman sınırı geçti ve kamplara dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

Arakanlı Müslümanları "açlık" bahanesiyle kaçırıyorlar

Öte yandan Bangladeş'te yayın yapan "DhakaTribune" gazetesinin haberine göre, Myanmar ordusu ve fanatik Budistler, Arakan'da "açlık" ortamı yaratarak, Arakanlı Müslümanları bölgeden kaçırıyor.

Buthidaung kentindeki bir köyden Bangladeş'e geçen Mahmunur Rahman, yaptığı açıklamada, "Ordu ve fanatik Budistler tarlalarımızı işlememize izin vermiyorlardı. Tüm dükkanları kapattılar. Bizi öldürmekle tehdit ediyorlardı. Sürekli korku içinde yaşıyorduk, öldürülmekten korkarak evlerimizden kaçtık." ifadelerini kullandı.

Jadipara köyünden 80 yaşındaki Arakanlı Müslüman Rajuma Hatun da ordu ve fanatik Budistlerin köylerindeki pazarı zorla kapattırdığına işaret ederek, "Yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Ordu ve fanatik Budistler, evlerimizi terk etmezsek bizi öldürmekle tehdit etti. Canımızı kurtarmak için kaçmaya mecbur kaldık. Aç susuz 10 gün yürüdük." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.