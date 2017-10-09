Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı

Myanmar'daki ordu ve fanatik Budistlerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10'u çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Myanmar- Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne, gece saatlerinde nehrinin Bangladeş tarafında bulunan Shah Porir Dwip yakınlarında alabora oldu.

Arama çalışmalarında 10'u çocuk 12 Arakanlı Müslümanın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, 13 kişiyi kurtardı.

Kayıp 25 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.