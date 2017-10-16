Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu

Myanmar'da ordu ve fanatik Budistlerin zulmünden kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeşli Emniyet yetkilisi Şeyh Aşrafuzzaman, yaptığı açıklamada, Arakanlı Müslümanları taşıyan ve kapasitesinin üzerinde yolcu alan teknenin sabah saatlerinde Shah Porir Dwip açıklarında Bengal Körfezi'nde alabora olduğunu açıkladı.

Kurtarılan 21 kişinin, teknede yaklaşık 65 kişi olduğu bilgisini verdiğini söyleyen Aşrafuzzaman, 6'sı çocuk 12 kişinin cesetlerinin bulunduğunu kaydetti.

Kayıp Arakanlı Müslümanlar için arama çalışmaları sürüyor.

Myanmar'da şiddet olaylarının başladığı 25 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknelerin alabora olması sonucu en az 184 kişi yaşamını yitirdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık iki milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı. AA