Arakanlı Müslümanlara zulüm dünyanın gözü önünde sürüyor

Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan zulüm devam ediyor. Dünyanın gözü önünde uygulanan katliamdan kaçanların sayısı ise 300 bine ulaştı.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun sınırlara döşediği mayınların belgesini yayınladı. Dünyanın birçok yerinde de Arakan zulmü protesto edildi.

Son yaşanan saldırılardan canlarını kurtarmak isteyen 300 bine yakın Arakanlı Müslüman Bangladeş’e göç etti. On binlercesi de hala kaçmaya çalışıyor.

Myanmar güvenlik güçlerinin "temizleme operasyonu" iddiasıyla peşine düştüğü Arakan Rohingya Kurtuluş Örgütü ise insani yardımların ulaşması için bir aylık tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Myanmar ordusunun Bangladeş’e sığınanların geri dönüşünü engellemek için sınıra mayın döşediği de belgelendi. Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun sınıra döşediği mayınların fotoğrafını yayınladı.

Arakan'dan dumanlar yükseliyor

Mültecilerin geçişleri sürerken, Myanmar askerleri ve Budist milliyetçilerin yaktığı köylerden yükselen dumanlar Bangladeş tarafından net şekilde görülüyor.

Yaşlı mültecilerin sırtlarda taşındığı zorlu yolculuk, yağmur nedeniyle yükselen su engeliyle karşılaşıyor. Zaman zaman bel seviyesindeki çamurdan geçmek zorunda kalan mülteciler, kıyıya çıktıklarına İHH ve bazı yerel kuruluşların dağıttığı kumanya ve nakdi yardımla yeni hayatlarına başlıyor.

İHH'nın yardımları sürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, olayların başladığı ilk günden itibaren Arakanlı mültecilere yaptığı yardımları sürdürüyor.

Mültecilerin Bangladeş'e ayak bastıkları ilk andan itibaren insani yardımları dağıtan İHH ekipleri, gün içinde de sıcak yemek, kumanya ve nakdi yardım faaliyetlerine devam ettiriyor.

İHH ekipleri bugün de Teknaf bölgesindeki kamplarda 2 bin kişilik kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Dünyanın dört bir yanından tepkiler

Uluslararası toplumdan da tepkiler gelmeye devam ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, "Endişeliyiz"dedi; insani yardımlar için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Arakanlıların katliamdan kaçarak sığındığı Pakistan da "şiddetin durdurulması" için Myanmar’a nota verdi.

Arakan'dan yıllar önce Pakistan'a kaçarak mülteci kamplarında yaşam savaşı verenler ise, halen zulüm altında olan soydaşları için endişeli.

Dünyanın farklı ülkelerinde de Arakan'a destek protestoları sürüyor.

Gösterilerin adreslerinden biri, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önü idi.

Gösterilerde "Myanmar'daki katliama son verin", "Soykırıma son verin", "Müslümanları öldürmeyi bırakın" sloganları atıldı.