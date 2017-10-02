Arakanlı Müslümanlara saldıran fanatik Budistlere hapis cezası

Sri Lanka'da mahkeme, nisan ayından bu yana ülkede bulunan Arakanlı Müslüman sığınmacılara saldıran fanatik Budistlerden 7'sini bir haftalık hapisle cezalandırdı.

Sri Lanka Emniyet Sözcüsü Ruwan Gunasekara, yaptığı açıklamada, saldırganlardan 5'inin dün, Budist rahip Akmeenmana Dayaratana ve bir diğer şüphelinin de bugün tutuklandığını, mahkemenin şüphelilerin 9 Ekim'e kadar tutuklu kalmalarına karar verdiğini belirtti.

Bir grup fanatik Budist, geçen hafta başkent Colombo'nun kenar mahallelerinden Mount Lavinia'da Arakanlı Müslüman sığınmacıların kaldığı Birleşmiş Milletler (BM) yönetimindeki evin önünde gösteri düzenlemişti.

"Terörist" olarak niteledikleri Arakanlı Müslümanların Myanmar'a gönderilmesini talep eden Budistlerin eve saldırması üzerine, 30 Arakanlı Müslüman polis nezaretinde güvenli bir yere nakledilmişti.