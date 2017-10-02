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Arakanlı Müslümanlar zorlu şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor

Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçışı sürüyor.

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Arakanlı Müslümanlar zorlu şartlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor

Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırılarından kaçışı sürüyor.

Komşu ülke Bangladeş'e çok zor şartlar altında ulaşmayı başaranlar, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Bölgede, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslümanın hayatını kaybettiği saldırılardan kaçarak, Naf Nehri'ni aşıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların gece saatlerindeki zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı.

Arakanlı Müslümanlar, katliamdan ve zulümden kurtulmak için ölümü göze alarak Naf Nehri'ni yüzerek veya derme çatma sandallarla aşarak Bangladeş'e ulaşıyor.

Çoğunluğunu kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu Arakanlı Müslümanlar, kendilerine tıbbi müdahelede bulunulmasını ve diğer acil ihtiyaçlarının karşılanmasını bekliyor.

5 günlük bebek kafasından yaralanmış

Annesi Begüm'ün kucağında Bangladeş'e ulaşabilenler arasında, saldırılarda başından yaralanan ismi henüz konulmamış 5 günlük bir bebek de yer alıyor.

Günlerdir aç olduğunu belirten anne, bebeğini de doyuramadığını ve tedavi ettiremediğini kaydetti.

Hasta eşi ve 5 çocuğu ile Naf Nehri'ni aşarak kıyıya ulaşan 50 yaşındaki Adim de köylerinin Budist çeteler tarafından yakıldığını söyledi.

Kaç kişinin öldüğünü bilmediğini aktaran Adim, çok zor şartlarda ölüm tehlikesi atlatarak kıyıya ayak bastıklarını anlattı.

Oğlunun kucağında kıyıya ulaşabilen yaşlı bir kadının ise yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdiği görüldü.

Etiketler: arakanlı müslümanlar, myanmar, bangladeş
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