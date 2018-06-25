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Arakanlı Müslümanlar sel ile mücadele ediyor

Bangladeş’de meydana gelen sel felaketinde 250 ev sular altında kaldı. Binden fazla Arakanlı Müslüman zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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Arakanlı Müslümanlar sel ile mücadele ediyor

Bangladeş’te yaklaşık 2 hafta önce başlayan yağmur mevsimi sebebi ile etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi.

Meydana gelen felakette 250 ev sular altında kalırken, bölgedeki kamplarda yaşayan binlerce Rohingyalı Müslüman mültecinin çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Çok sayıda Arakanlı mültecinin yaşadığı bölgede çeşitli hastalıkların görülmeye başladığı ve yağışların devam etmesi halinde mültecilerin ölümle yüz yüze gelebileceği ifade edildi.

Başka bir yere gidebilecek ve çalışacak durumda olmayan Arakanlı Müslümanların yardım kuruluşlarından aldıkları yardımlar ile hayatta kalmaya çalıştığı belirtildi.

Myanmar ordusundan kaçarak bölgeye gelen Arakanlı mültecilerin ellerindeki yardımların bitmek üzere olduğu, yeni yardımın gelmemesi halinde ölümü beklemekten başka çarelerinin kalmadığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: sel, rohingyalı müslümanlar, bangaldeş
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