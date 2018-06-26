Arakanlı Müslümanlar için adalet arayışı

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) aldığı inisiyatifi takdir ettiklerini söyledi.

"Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği insanlık suçlarından sorumlu tutulması için UCM'nin aldığı karar doğru bir karardır. Arakanlı Müslümanlara yönelik adaletin sağlanması için UCM'nin rol üstlenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde uluslararası suçlar için UCM'nin uluslararası hukuk sistemindeki rolü bir anlam ifade etmez. UCM ve uluslararası toplumun artık uluslararası hukuk sistemine bağlılığını göstermelerinin zamanı geldi."

Myanmar hükümetinin UCM'nin talebini kabul etmeyeceğini düşünen Kyaw, "Çünkü bunu yaptıkları zaman Arakanlı Müslümanlara işledikleri uluslararası suçlarla yüz yüze gelmiş olacaklar" dedi.

Süre 27 Temmuz'da doluyor

UCM, 700 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e tehcir edilmesi iddiasıyla ilgili, Myanmar hükümetine yazılı açıklama yapması için 27 Temmuz'a kadar süre vermişti.

UCM Savcısı, Myanmar'ın UCM'ye üye olmamasına rağmen tehcir iddiasıyla ilgili soruşturma başlatılabilmesi için mahkemeye üye Bangladeş üzerinden imkanlara bakılmasını talep etmişti.

Kaynak: AA