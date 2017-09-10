  • 10 EYLÜL 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.414
    EURO 4.116
  • BIST 108451.7
    ALTIN 147.592
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı

Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı

Myanmar-Bangladeş sınırında, Arakanlı Müslümanların geçiş noktasına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 3 sığınmacı hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında mayına bastı

Myanmar-Bangladeş sınırında mayın patlaması sonucu üç Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş'te yayınlanan "Dhaka Tribune" gazetesinde yer alan habere göre, Myanmar sınırı yakınındaki Bandarban bölgesinde sınıra yerleştirilmiş bir kara mayını Arakan'daki şiddet olaylarından kaçan sığınmacıların geçişi sırasında patladı.

Patlamada üç Arakanlı Müslüman'ın hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

"Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısı 290 bine ulaştı"

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun operasyonlarını sürdürdüğü Arakan eyaleti ile Bangladeş arasındaki sınır bölgesinde, operasyonlardan kaçan Rohingyaların (Arakanlı Müslümanlar) evlerine dönüşlerini engellemek amacıyla sınıra mayın döşediğini ileri sürmüştü. Örgüt, köylülerin sınır hattında buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını yayınlamıştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Myanmar'ın Dakka'daki maslahatgüzarı Aung Myint'i Bakanlığa çağırarak Myanmar'a Arakan'da yaşanan olaylar hakkında protesto notası vermişti. Notada Dakka yönetiminin Myanmar güvenlik güçlerinin Bangladeş sınırına mayın döşediğine dair gelen bilgilerden endişe duyduğu aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, geçen yıl ekim ayından bu yana Arakan'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını bildirdi.

Etiketler: myanmar, bangladeş, sınır, mayın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER