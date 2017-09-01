  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.426
    EURO 4.063
  • BIST 110010.49
    ALTIN 145.646
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında kan ağlıyor

Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında kan ağlıyor

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş sınırını geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların sınırdaki bekleyişleri alarm veriyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında kan ağlıyor

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş sınırını geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanların sınırdaki bekleyişleri alarm veriyor.

Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) ait güvenilir sivil toplum kuruluşu (STK) ağları ve yerel kaynaklardan derlenen bilgilere göre, sınırdaki dağlık bölgelerde bekleyişleri devam eden Arakanlı Müslümanların büyük bölümü, kadınlar ve çocuklardan oluşuyor. Bekleyiş sırasında bazı hamile kadınlar doğum yaptı.

Myanmar yönetiminin bölgeye insani yardım yapan kuruluşları almaması nedeniyle, buradaki Müslümanlar içme suyu, gıda, barınma ve tıbbi yardımlardan mahrum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Saldırı altındaki köylerinden kaçan Arakanlı Müslümanların yanlarındaki yiyeceklerin büyük ölçüde tükendiği, yaşlılar ve çocukların bir bölümünün insani yardım ulaştırılamaması nedeniyle hayati tehlike altında olduğu öğrenildi.

İçme suları olmayan Arakanlı Müslümanlar, nehir yataklarından temin ettikleri suyu içiyor. Bu durum, çeşitli sağlık sorunları ve salgın hastalıkları beraberinde getirme riski taşıyor.

Diğer taraftan Myanmar- Bangladeş sınır bölgesinde sağanak yağışlar sürüyor.

Geçiş yolunda da zorlu süreç bekliyor

Arakanlı Müslümanların bir bölümü de dağlık araziler dışındaki yollardan Bangladeş'e ulaşmaya çalışıyor. Siviller iki ülke arasındaki sınırı oluşturan ve Bengal Körfezine akan Naf Nehrini geçmek için sal ya da küçük botlar kullanıyor.

Bir diğer seçenek olan Bengal Körfezi'ne çıkarak deniz yoluyla Bangladeş'e geçmek için açık denize çıkmak zorunda olan siviller, tehlikeli bir yolculuk yapıyor.

Yolculukları sırasında Arakanlı Müslümanların içinde olduğu derme çatma tekneler sık sık alabora oluyor.

Kara, deniz nehir geçişleri sırasında Bangladeş ya da Myanmar güvenlik güçleri yer yer taciz ateşi açıyor.

Uluslarası Göç Örgütü, önceki gün 18 bin kişinin geçiş yaptığını duyurmuştu. Yerel kaynaklar ise son 48 saatte binlerce kişinin daha Bangladeş'e yasadışı yollarla geçtiğini bildiriyor.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında son 1 haftada çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı, can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş çıkış izini vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor.

Etiketler: myanmar, arakanlı müslümanlar, Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırında
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER