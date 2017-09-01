Arakanlı Müslümanlar Bangladeş sınırına kaçıyor

Myanmar ordusunun Arakanlı Müslüman sivillere yönelik operasyonları sürerken saldırılardan kaçmayı başaran çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş sınırına doğru kaçıyor.
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